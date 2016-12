Gobernador firma ley que autoriza a los notarios públicos celebrar matrimonios en Puerto Rico

LA FORTALEZA – El gobernador Alejandro García Padilla estampó su firma el miércoles, en el Proyecto de la Cámara 696, que permite a los notarios públicos oficializar matrimonios en la isla.

“A través de esta ley, colaboramos con la Rama Judicial y promovemos que se facilite la celebración de matrimonios para los ciudadanos en nuestro país”, dijo García Padilla en declaraciones escritas.

Según reza la medida, “actualmente nuestros tribunales están sobrecargados de casos que ocupan todo el tiempo de los jueces, por lo que las parejas que desean casarse por la vía civil dentro del horario laborable tienen que esperar largas horas para que se desocupe un juez que pueda oficializar el matrimonio. Por tal razón, esta ley les confiere a los notarios públicos, que son profesionales capaces de orientar a las partes, oficializar el acto y registrarlo debidamente, la facultad de celebrar casamientos. ”

Esta ley entrará en vigor 120 días después de su aprobación.

Gobernador recibe al crucero más grande del mundo

SAN JUAN – El gobernador Alejandro García Padilla recibió el miércoles, en el muelle 3 de San Juan, al Harmony of the Seas, el actual mega crucero más grande del mundo.

“Este nuevo mega crucero es capaz de transportar casi 6,300 pasajeros y cerca de 2,400 tripulantes, lo que lo convierte, literalmente, en el nuevo rey de los mares y llega a San Juan gracias a los esfuerzos de mi administración”, informó García Padilla en declaraciones escritas.

Desde diciembre de este año hasta abril de 2018, el Harmony realizará un total de 24 viajes a Puerto Rico y su llegada representa la culminación de una era, en la que el país se abrió al mundo de los mega cruceros del siglo 21. Desde diciembre de 2014, Puerto Rico comenzó a recibir este tipo de barcos, propiedad de la línea Royal Caribbean, con la llegada del Quantum of the Seas. En noviembre de 2015, la isla dio la bienvenida al Anthem of the Seas. Por otro lado, en marzo y junio del presente año, San Juan recibió al Oasis of the Seas y al Allure of the Seas, respectivamente.

“Con la llegada en el día de hoy del Harmony, ya la familia de estos mega cruceros, por llamarla así, está completa. Todos tienen ya un nuevo hogar en Puerto Rico. La llegada de los mega cruceros al puerto de San Juan fue posible por la ampliación del Muelle 3, fruto de nuestra visión de acceder al futuro de la industria de cruceros”, afirmó el primer ejecutivo.

El gobernador indicó que la ampliación del muelle se realizó con una inversión de 8 millones de dólares, pero que el beneficio para la economía del país será multimillonario. El impacto económico de solo tres de los barcos antes mencionados – el Oasis, el Allure y el Harmony- será de 6.3 millones de dólares para la economía en el año calendario 2016.

“Aquí todos se benefician, desde los comerciantes del área hasta los tour-operadores, los taxistas, los artesanos, restaurantes, centros comerciales, en fin, la línea completa de servicios al turista. Cualquiera que se dé una vuelta por el Viejo San Juan podrá comprobar la nueva vida que ha adquirido, con cientos de turistas paseando y comercios nuevos que van abriendo sus puertas. No es una ilusión, es una realidad”, dijo García Padilla.

De otro lado, el gobernador también mencionó que, se proyecta que en el año fiscal 2017-2018 se establezca una nueva marca, con 1.7 millones de pasajeros llegando en cruceros.

“Este será un récord histórico y fruto directo de los esfuerzos de mi administración. Felicito de todo corazón a nuestra directora de Turismo, Ingrid Rivera Rocafort, así como a todo su personal, por una labor tan bien hecha”, apuntó el primer mandatario.

“Esta será la última vez que tendré el privilegio, como gobernador, de anunciar un acontecimiento de crucial importancia para nuestro desarrollo turístico y económico. Pero, ¿saben qué? Lo hago con la tranquilidad de conciencia que brinda el saber que el trabajo se hizo bien. Le estamos dejando al país una industria turística más fuerte que nunca antes, con muchísimos más visitantes, barcos cruceros, líneas aéreas y habitaciones de hotel que cuando llegamos hace cuatro años”, concluyó el gobernador.