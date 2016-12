Disponibles dos boletos de semifinal del torneo juvenil

SAN JUAN – El panorama de cara a las semifinales divisionales del Torneo Roberto Alomar de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil de Puerto Rico se ve más claro luego de completada la jornada del sábado.

En la División Norte, aseguraron su clasificación los equipos Camuy Arenas y Cayey 24.

Camuy dominó con pizarra 7-3 a Villa Carolina en juego decisivo, mientras Cayey 24 se impuso con cómodo marcador 15-2 sobre los Potros de Guaynabo LCA.

Faltan por definir las series Río Piedras-Isabela y Barceloneta-Humacao. La primera está nivelada 1-1 y la segunda está pautada para comenzar mañana lunes.

En la División Sur, están aclaradas las semifinales, con la clasificación de los Astros de Hormigueros, Azucareros de Yabucoa, Ponys de Santa Isabel y Bucaneros de Arroyo. Las parejas semifinalistas del Sur son Hormigueros-Yabucoa y Santa Isabel-Arroyo.

Hormigueros sacó de carrera a los Maratonistas de Coamo, Yabucoa a Moca, Santa Isabel a Peñuelas y Arroyo a Lajas.

Juegos para el lunes:

Río Piedras (1-1) vs. Isabela (1-1) (estadio Guillermo Hernández, Aguada) – 11:00 am

Barceloneta vs. Humacao (estadio Solá Morales, Caguas) 12:00 md