Delegados del PNP en Arecibo endosan a Vice Alcalde para sustituir a Ricardo Llerandi

ARECIBO – Los delegados del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Arecibo endosaron el viernes a quien fungiera como director de campaña de Carlos Molina y vice alcalde de dicho municipio, José “Memo” González Mercado, para que ocupe el escaño que deja vacante el representante Ricardo Llerandi.

Llerandi dejará la silla de representante de distrito 14 tras ser nombrado por el gobernador electo, Ricardo Rosselló, para ocupar el cargo de director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación.

“Reunimos ayer a nuestros delegados del distrito catorce de Arecibo y Hatillo, y se aprobó una resolución respaldando totalmente al señor José González como nuestro próximo representante de este distrito. Todos estamos convencidos que González es la mejor opción para continuar con el excelente trabajo que por estos cuatro años ha estado realizando nuestro representante Ricardo Llerandi”, expresó mediante declaraciones escritas el alcalde de Arecibo, Carlos Molina.

De igual forma, el liderato del PNP de la Cámara de Representantes expresó el viernes el apoyo hacia González Mercado.

“Estoy más que agradecido y honrado por el respaldo que me brinda tanto el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, como también nuestro próximo presidente de la Cámara (de Representantes), Johnny Méndez, y todo el liderato entrante. Igual, agradezco el apoyo del presidente del PNP en Hatillo, Wency López, la Legislatura Municipal de Arecibo y todos nuestros delegados. De surgir la oportunidad, me entregaré por completo para trabajar, tal como lo he hecho hasta ahora, por Arecibo y todo el distrito”, manifestó González Mercado.

González Mercado, de 37 años, fungió por los pasados cuatro años como vice alcalde y administrador de Arecibo. Tiene un grado asociado en arte del Wabash Valley College de Illinois, y un bachillerato magna cum laude en Justicia Criminal de la Universidad del Este. Actualmente cursa estudios de maestría en Gerencia y Liderazgo Estratégico en la Universidad del Este.