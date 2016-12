Decisión del Tribunal Supremo no afecta actividades de manejo y disposición segura de residuos de combustión de carbón de EC Waste según abogado de la empresa

SAN JUAN – El equipo legal de la empresa EC Waste reafirmó el miércoles, el derecho a continuar con sus actividades de manejo y disposición de residuos de combustión de carbón en sus instalaciones, luego de realizar un análisis legal responsable sobre la decisión del Tribunal Supremo que validó la autoridad del municipio de Peñuelas para regular el uso de agregado manufacturado a base de cenizas como relleno en construcción.

Dicho análisis legal, que ha sido sometido formalmente en una Moción Informativa de EC Waste ante los Tribunales de Primera Instancia de Humacao y Ponce, establece que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ya ha asumido jurisdicción y autorizado las actividades que realiza EC Waste con relación a los residuos de combustión de carbón en Puerto Rico.

“La determinación del Tribunal Supremo en el caso Municipio de Peñuelas v. Ecosystems no afecta la realidad jurídica bajo la que opera EC Waste. De hecho, dicho caso no era una controversia legal contra EC Waste, sino un pleito contra otra empresa, y la opinión específicamente atiende el uso no regulado de residuos de combustión de carbón como material de relleno para construcción. En cuanto a EC Waste, la JCA ya ha asumido jurisdicción sobre la reglamentación de sus actividades al adoptar los requisitos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) sobre la disposición de materiales no peligrosos, como lo son los residuos de combustión de carbón, y otorgar permisos a EC Waste para la disposición segura del material”, expresó el licenciado Anthony Murray, asesor legal de EC Waste en declaraciones escritas.

La Moción Informativa radicada por EC Waste expresa que, en cuanto a sus operaciones, la JCA estableció y expresó su política pública de forma clara y consistente a través de múltiples resoluciones y permisos que autorizan las operaciones de los sistemas de relleno sanitario que son propiedad de EC Waste en Peñuelas y Humacao, propiamente el Peñuelas Valley Landfill (PVL) y El Coquí Landfill (ECL), respectivamente. Dichas resoluciones y permisos fueron otorgados en cumplimiento con las disposiciones del Reglamento de la JCA Núm. 5717, aprobado el 14 de noviembre de 1997, según enmendado, conocido como “Reglamento para el Manejo de Desperdicios Sólidos No Peligrosos”. Los residuos de combustión de carbón y el agregado manufacturado a base de este material caen bajo el umbral de la definición de desperdicios sólidos no-peligrosos del Reglamento 5717, el cual implanta y fiscaliza la JCA desde hace más 20 años, así como en sus múltiples resoluciones interpretativas en cuanto a estos residuos, las cuales datan desde el 1996 hasta el presente. Contrario al caso de Ecosystems, la JCA expresamente autorizó a PVL y a ECL a disponer de los residuos de combustión de carbón.

“Contrario a su reclamo, el Alcalde de Peñuelas y los grupos radicales de oposición no tienen la autoridad de bloquear o prohibir la disposición segura de los residuos de combustión de carbón en EC Waste. La compañía cuenta con el aval expreso e incuestionable de la JCA, y cumple cabalmente con todos los criterios de la EPA y las regulaciones para el manejo y disposición del material”, añadió Ricardo Soto, portavoz.

Mencionó que según establece la Ley de Municipios Autónomos de 1991, toda ordenanza municipal tiene que estar en armonía con el ordenamiento estatal, el cual ha de prevalecer en situaciones conflictivas. Por consiguiente, la autorización expresa de la JCA le permite a EC Waste utilizar y disponer los residuos de combustión de carbón en sus sistemas de relleno sanitario.

“Además, impide que municipios como el de Peñuelas y sus oficiales electos violen la Constitución de Puerto Rico, y las leyes y reglamentos estatales utilizando ordenanzas municipales para adelantar causas individuales, bloquear el comercio y prohibir en este caso, las actividades de manejo y disposición segura de estos materiales como lo realiza EC Waste”, añadió Soto.

“A raíz de este análisis, EC Waste está en pleno derecho de continuar todas sus operaciones, según autorizado y regulado por la JCA, incluyendo aquellas relacionadas al manejo y disposición segura de residuos de combustión de carbón. El deber constitucional de hacer cumplir la ley recae ahora sobre el gobernador, las autoridades de ley y orden, y el alcalde de Peñuelas. Esperamos poder reanudar las actividades de manejo y disposición segura de residuos de combustión de carbón en las instalaciones”, concluyó.