Caucus popular en el Senado decide no atender proyecto sobre Subrogación del vientre

EL CAPITOLIO – El portavoz de la Mayoría parlamentaria del Senado, Aníbal José Torres, señaló el jueves, que, según una decisión del Caucus popular, no atenderán el proyecto sometido por el gobernador, Alejandro García Padilla de la Subrogación de vientre.

“Anticipo que no vamos a tomar ningún tipo de acción sobre la medida del anteproyecto de La Fortaleza 281… Le anticipo al país que la delegación del Partido Popular Democrático anuncia que no va actuar sobre esa medida, así que no va a ser radicada”, dijo Torres durante la sesión extraordinaria.

“Entendemos que es una medida complicada… Entendemos que le correspondería a la administración entrante”, añadió.

Sobre ese asunto, Torres catalogó que es una imprudencia.

De paso, Torres, sostuvo que, de las medidas enviadas, la mayoría ya se atendieron en el Senado y los dos restantes, mencionó que no sabe si se atenderán. Sobre los nombramientos, un total de 27, serán atendidas.

“De esas 16 medidas, para beneficio de los compañeros y las compañeras, de esas 16 medidas, ya en 11 el Senado actuó. En 11, ya nosotros aprobamos las mismas y siguieron su curso”, explicó Torres durante la sesión extraordinaria.

“Ahora le toca a la Cámara de Representantes actuar sobre esas once medidas”, añadió.

Previo al inicio de la discusión del calendario de órdenes del día, se tomó juramento al licenciado José Rodríguez Amorós como secretario del Senado, acción motivada por el cese de funciones de la hasta entonces titular del cargo, Tania Barbarossa. Rodríguez Amorós continuará fungiendo como secretario en funciones hasta la toma de posesión de la próxima Asamblea Legislativa.

Asimismo, el Senado otorgó su consentimiento a los siguientes nombramientos: Heriberto Sepúlveda Santiago, como Comisionado de la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación; José Rodríguez Quiles, como Fiscal Auxiliar I; Lis López Rivera, como fiscal auxiliar II, en ascenso; Juan Goyco Rodríguez, como Fiscal Auxiliar II, en ascenso; Alexandra Aulet Morales, como Fiscal Auxiliar II, en ascenso; Gilberto Gierbolini Merino, como Fiscal Auxiliar II, en ascenso y Gretchen Camacho Rossy, como Fiscal Auxiliar III, en ascenso.

También fue confirmado al cargo de Procurador de Asuntos de Menores, Gilberto Rodríguez Valle, quien por los pasados cuatro años fungió como senador por el Distrito Aguadilla-Mayagüez. Su nombramiento tuvo el respaldo de la mayoría y de la minoría del Partido Nuevo Progresista.

El pleno senatorial respaldó las resoluciones 1450 y 1451, para felicitar por sus ejecutorias a la juvenil atleta de la disciplina de tenis de mesa, Adriana Díaz y a la recientemente electa Miss Mundo, Stefany Del Valle.

El Senado recesó sus trabajos hasta el miércoles 28 de diciembre a las 9:00 de la mañana.