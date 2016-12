Bajo controversia, Cámara finaliza quinta sesión extraordinaria

EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes finalizó el martes, los trabajos de la quinta sesión extraordinaria, en la que, entre otras, se consideró una medida que busca facilitar el proceso de mediación en las agencias en favor de la convivencia social, mientras que concurrieron con las enmiendas a la medida para renovar la licencia de conducir por Internet.

La representante penepé, Lourdes Ramos alegó que la confirmación de los nobramientos de Emmalind García García y Rafael Ortiz Carrión como miembros alternos del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) no tenían el mínimo de votos necesarios.

Según Ramos, los nombramientos fueron aprobados con 24 votos a favor, cuando el mínimo requerido son 26. Hay dos representantes del Partido Popular Democrático (PPD) que están excusados por razones de salud. Ramos aseguró que impugnarán las confirmaciones en los tribunales.

Según se informó en declaraciones escritas, la Cámara tendió el Proyecto del Senado 1663, cuya intención es adoptar la “Ley de Reforma del Derecho Administrativo”, a través de enmiendas a la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, para así conformarla a los desarrollos jurídicos y que continúe siendo una importante pieza legal. De esta manera provocará que las agencias consideren resolver controversias y otros asuntos administrativos mediante mecanismos de mediación, si posible, antes de recurrir al procedimiento adversativo formal. Otra de las disposiciones contenidas en esta Ley es el establecer un Reglamento Uniforme de Procedimiento Adjudicativo. Ello resulta importante, pues se confiere mayor alcance y realidad al objeto de uniformidad agencial.

Al mismo tiempo, fue favorecido el Proyecto de la Cámara 3024, para eximir de tributaciones a las organizaciones dedicadas a promover el bienestar de los municipios, como los son la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que han provisto asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos municipales. Según destaca la medida incluida en la convocatoria de esta sesión extraordinaria, estas entidades han contribuido al desarrollo de política pública administrativa de gran valor para la gobernanza municipal y han asistido a esta Asamblea Legislativa en la confección de legislación que le ha servido bien no solo a los municipios, sino al País. Concluye la medida que ambos organismos están registrados en el Departamento de Estado como entidades sin fines de lucro y como tal no perciben interés o lucro en las actividades que ejecutan. Por ello, sostiene que no resulta justo aplicarles obligaciones contributivas cuando sus funciones son de alto interés público y no partidista.

También, recibió el endoso legislativo el Proyecto de la Cámara 3025, para enmendar la “Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”; a los fines de aclarar el beneficio de exención de contribuciones sobre la compra de artículos en las tiendas militares de la Guardia Nacional, a todos los funcionarios listados en esta ley.

De otra parte, el Cuerpo concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 2745, para autorizar la renovación de la licencia de conducir por Internet. El mismo contempla un costo adicional por el trámite de la renovación de la licencia de conducir categoría tres de 10 dólares. Para solicitar un Certificado de Licencia de Conducir en cualquiera de sus categoría o tarjeta de identificación conforme al “Real Act of 2005”, el costo es de 15 dólares adicionales.

De igual manera, concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 2995, para crear el “Programa Lee y Sueña”, que busca promover la lectura de la niñez en edad temprana.

Durante los trabajos, el representante Efraín De Jesús Rodríguez, acompañado por su familia, se despidió de sus compañeros en la Cámara para el 28 de diciembre del corriente ocupar la posición de juez superior del Tribunal de Primera Instancia. El presidente en funciones de la Cámara, Roberto Ruiz de Porras; el portavoz de la mayoría parlamentaria, Carlos “Charlie” Hernández; y el presidente entrante del Cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, expresaron su apoyo al nuevo juez y destacaron la labor realizada como legislador.

De Jesús Rodríguez agradeció el apoyo recibido y expresó que “todos luchamos según nuestros puntos de vista”, al elogiar la labor realizada por cada representante de la Cámara.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos Sine Die.