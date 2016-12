Alcalde de Toa Baja alega no ha cobrado aún su liquidación

SAN JUAN – El alcalde de Toa Baja, Jorge Ortiz alegó el viernes, que no ha cobrado el cheque por concepto de su liquidación del ayuntamiento toabajeño.

“Yo quisiera saber dónde está ese cheque”, dijo Ortiz en entrevista radial. (WAPA Radio)

Alegó, además, que desconocía la cantidad que recibiría. Se informó que éste obtendrá un total de 79,712 dólares con 55 centavos.

“Yo no he recibido ninguna carta por parte de Recursos Humanos que dice cuál es mi liquidación”, dijo Ortiz.

Del mismo modo, Ortiz emplazó al licenciado César Rosado, representante legal de los empleados toabajeños a que lo acompañe a buscar su cheque.

“Emplazo al licenciado César (Rosado), a que vaya conmigo a la oficina de Recursos Humanos y a la oficina de Finanzas y me verifique si ese cheque, por lo menos, se me ha entregado a mí, o si aparece alguna firma mía en ese documento. Yo en el Municipio de Toa Baja, como dije, no devengo ningún tipo de salario”, señaló el alcalde saliente.

Rosado, alegó que el saliente alcalde, Jorge Ortíz supuestamente cobró alrededor de 80 mil dólares por concepto de liquidación el pasado 25 de octubre.