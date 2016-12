Secretario de Justicia dice hay que aprobar Código Civil aunque luego se le hagan más enmiendas

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda dijo el martes que los cambios al Código Civil de Puerto Rico deben ser aprobados, aunque posteriormente se le hagan enmiendas adicionales y mencionó algunos aspectos fundamentales del mismo como la muerte asistida, la mayoría de edad y el matrimonio igualitario.

“En algún momento hay que aprobarlo y luego pues tienes la oportunidad de trabajar con él y luego adaptarlo a tu circunstancias y lo demás. Verdaderamente hay ahí una serie de elementos que son fundamentales… Hay cosas que están ocurriendo en el mundo y el país no se puede quedar a la saga. Tiene que convivir con ellas”, dijo Miranda en el marco de su ponencia en una vista de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos sobre el Proyecto del Senado 1710 que es atendido en esta sesión extraordinaria.

“Parece que en 18 años (el Código) no ha madurado. En ningún momento. Siempre va a haber una excusa para no aprobarlo. Todo depende de la voluntad que se tenga. Esto es un instrumento de vida para la sociedad puertorriqueña, para el ser humano; reconocerle derechos, validarle derechos. Es interesante. Este es un Código que data de 1930, principios del siglo pasado”, agregó ante opiniones de que el documento no está “maduro” para ser aprobado.

El funcionario aseguró que la agencia hizo un análisis exhaustivo del Código Civil y que sometieron una propuesta de 127 páginas. Esto, a pesar que su comparecencia sobre el tema fue convocada con muy poco tiempo.

Miranda mencionó aspectos fundamentales contemplados en el Código propuesto como el de la muerte asistida, la mayoría de edad, las madres subrogadas, el matrimonio igualitario, entre otros.

“Básicamente voy a discutir el tema de muerte digna. Yo creo que es un tema que tiene hoy una gran vigencia en el mundo, para que aquellas personas que tienen un padecimiento terminal, que actúan bajo el asesoramiento de un médico, que pasan además todo el examen de un psiquiatra y que pueden ser asistidas con todas las salvaguardas para saber que esa persona tiene la capacidad para consentir lo que está ocurriendo, que se tomen en cuenta. Eso no quiere decir que hay que hacerlo, pero que se tomen en cuenta y que tenga el apoyo de su familia y de sus seres queridos”, expresó el secretario en un encuentro con la prensa.

El funcionario dijo que el lenguaje del Código sobre este particular le satisface y que cumple los criterios que se han aplicado a nivel mundial dirigidos a salvaguardar el derecho de intimidad y de la potestad de los ciudadanos para tomar decisiones sobre sí mismos.

“Otro tema que atiende el Código y que verdaderamente no veo como se puede seguir dilatando es el de la mayoría de edad. Ahora mismo, tú con 18 años eres mayor de edad para ir a la guerra, para votar, para hacer diversas cosas. Sin embargo, no eres mayor de edad conforme al Código. No tienes derecho a hacer una serie de cosas…Sencillamente no entiendo cómo se puede seguir prolongando que se atienda este derecho, más aún cuando el Código toma las salvaguardas que los padres de estas personas no quedan exentos de la responsabilidad de velar por ellos por un tiempo adicional”, manifestó.

Entretanto, el titular del DJ dijo que otro tema fundamental es el de la desafectación de los bienes públicos. “Hoy por hoy, si la Legislatura lo aprueba, tu puedes desafectar una playa, puedes desafectar un bosque. En esta administración se aprobó la Ley del Bosque Modelo que salvaguarda recursos naturales para el país”, sostuvo.

Puso como ejemplo el caso de la zona marítimo terrestre en La Parguera. “Asumamos que se apruebe una ley que desafecte La Parguera. Entonces La Parguera se puede tener privadamente. Lo que esto propone es una medida interesante y es que en el momento que se vaya a desafectar un bien público de esa naturaleza se consulte al pueblo en votación. Eso se hace en California cada vez”, explicó.

También señaló el caso de las madres subrogadas. “Tenemos un caso en el Tribunal Apelativo de alguien que quiere hacer eso y lo tuvo que hacer sin ley, sin un orden social que le permita a la gente actuar”, afirmó.

Asimismo, dijo que otro de los temas relevantes es incluir en el Código es el matrimonio igualitario que ya está resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. “Yo no sé por qué el artículo 68 sigue vigente en el Código Civil cuando nosotros mismos nos allanamos y abogamos porque se reconociera el matrimonio igualitario”, dijo.

Por otro lado, Miranda también mencionó al aspecto de aquellos que opten por las uniones de hecho en lugar del matrimonio, también deben tener derecho a aquello que es mutuo. Asimismo, precisó que otro de los detalles es el de la legítima.