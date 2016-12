Prioridad en Sistema de Retiro y nombramiento de jueces y fiscales para sesión extraordinaria

SAN JUAN – El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, dijo el martes, que para la sesión extraordinaria que el gobernador Alejandro García Padilla convocará para el 17 de noviembre, hay entre 30 y 40 proyectos en agenda, así como los nombramientos a jueces y fiscales.

No obstante, a su juicio el de mayor importancia será el de los Sistemas de Retiro.

“Lo que a mí me quita el sueño no es la deuda. A mí lo que me quita el sueño son las pensiones. El dejar a los viejitos que no les llegue el cheque porque la alcancía se acabó, y la alcancía está bien bajita. El día que eso ocurra empieza la crisis humanitaria en el país, dijo Bhatia en conferencia de prensa.

“Hay como 30 o 40 proyectos que se quedaron porque no había tiempo”, añadió.

En cuanto a los nombramientos para jueces y fiscales, el presidente senatorial expuso que había “275 candidatos para 14 posiciones”.