La Junta no creyó en el Plan Fiscal de García Padilla

FAJARDO – Los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF), rechazaron el viernes el plan fiscal propuesto por el gobernador Alejandro García Padilla bajo el alegato de que el mismo parte de unas premisas que no son reales.

“Hay una serie de deficiencias relacionadas con que el plan no cumple dentro de los 10 años de proyección con los requerimientos de la Ley PROMESA en cuanto a demostrar que el Gobierno de Puerto Rico durante ese plazo logra un presupuesto balanceado, logra recuperar acceso a los mercados, logra sostenibilidad en sus finanzas públicas. Fundamentalmente el plan como se plantea y aun dependiendo de recursos externos que no son confiables como fondos federales adicionales por ejemplo que no son certeros ni fiables en este momento”, dijo José González, integrante de la Junta de Control Fiscal, en conferencia de prensa.

Al preguntarle cuanto sería el recorte que a su juicio debería tener el plan de ajuste fiscal para que se pueda certificar, Ana Matosantos expuso que el número podría ser alrededor de mil seiscientos millones de dólares “y esa cifra es sin pagar la deuda”.

La Junta le dio al gobierno hasta al 15 de diciembre para enmendar el plan presentado. Los siete funcionarios esperan que en o antes del 31 de enero deberían tener un plan certificado.

En la reunión, celebrada en el Hotel El Conquistador de Fajardo, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, calificó el trabajo presentado por la administración de García Padilla como una oportunidad perdida.

“De mis reuniones en Washington, he podido concluir que Puerto Rico no va a recibir toda la ayuda que está solicitando del Congreso. Esto no quiere decir que no estamos de acuerdo con lo que se está solicitando, sobre todo lo que tiene que ver con el plan de salud y el efecto que tiene en los ciudadanos y en la economía. Pero en una visión práctica, uno tiene que ser realista con lo que está presupuestando. Por lo tanto, esto es optimismo en vez de hechos y planificar acorde con ese escenario. Lo que más me preocupa del plan fiscal es que lo veo como una oportunidad perdida. Es en esencia un plan incremental, y parte de la premisa que la reestructuración es absolutamente necesaria, pero nosotros entendemos que tiene que ser por reformas fiscales. Tenemos que ser contundentes, se dice que el problema no es que el gobierno sea grande, es que el sector privado es muy pequeño, pues entonces, porque no aprovechamos este plan para mejorar nuestro clima de negocios y sacar los obstáculos que impiden el desarrollo de negocios en Puerto Rico. Es el sector privado el que provee el crecimiento del capital y el gobierno tiene que promover políticas que permitan que se invierta capital, comiencen negocios y se emplee a nuestra gente”, dijo Carrión III.

De otra parte, David Skeel expuso que el plan presentado se quedó corto.

“Creo que el plan es un primer buen paso en ser más transparente. No creo que nos lleve a donde tenemos que ir, pero es un buen punto de partida, Hay decisiones muy difíciles y las opciones son muy fuertes, mientras nos encaminamos al plan final”, sostuvo Skeel.

Entretanto, Ana Matosantos insistió en que el documento sometido por el gobernador no puede incluir premisas irreales.

“Ayuda federal adicional es improbable y algo en lo que no se puede descansar. El plan fiscal tiene que estar basado en proyecciones que sean viables. En que reestructurar es necesario, pero no es suficiente. Reformas adicionales y recortes adicionales son requeridos. El Estado Libre Asociado solo puede gastar el dinero que tiene y me parece que es menos dinero del que pusieron en el plan fiscal presentado por el gobernador”, dijo Matosantos.

Finalmente, Carlos García expuso que “es más que claro que no vendrá ninguna ayuda”.

La jornada del viernes, de la JCF, culminó en una reunión con el gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares.

En las afueras del hotel, decenas de manifestantes protestaron hasta el mediodía, bajo un gran componente de seguridad, tanto en las afueras como dentro de las facilidades hoteleras.