Disponibles cerca de $120 millones para invertir en Mayagüez

San Juan – El Municipio de Mayagüez tendrá la oportunidad de presentar sus planes de desarrollo en una actividad en la ciudad de Nueva York ante más de 500 socios de la Cámara Hispana de Comercio de la Ciudad de Nueva York (New York City Hispanic Chamber of Commerce-NYCHCC). La delegación de la Ciudad de Mayagüez que viajará a la gran manzana, estará compuesta por un grupo de funcionarios del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, directores de dependencias municipales que están a cargo de planificación y desarrollo, junto a un nutrido grupo de empresarios, corredores de bienes raíces y líderes de organizaciones profesionales.

En su quinto día de sesión de los trabajos de la Sexta Convención de la Cámara Hispana de Comercio de la Ciudad de Nueva York, celebrándose en un hotel de Isla Verde, los socios han estado recibiendo los informes preliminares de las gestiones que se hicieron el pasado viernes, 11 de noviembre en ocasión de realizarse la conferencia: “Inversión en la economía de Mayagüez”, precisamente celebrada en la Ciudad de Mayagüez.

Socios de la NYC Hispanic Chamber of Commerce interesados en hacer negocio en Mayagüez

“Esta ha sido una de las mejores oportunidades que han tenido los socios de la Cámara Hispana de Comercio de la Ciudad de Nueva York, de conocer personalmente las oportunidades de negocio e inversión que existen en el oeste de Puerto Rico. El pasado viernes le dimos forma a una gestión que llevaba muchos meses en planificación y fue la oportunidad de trasladar a esa ciudad, a un selecto grupo de inversionistas con el deseo de comprar propiedades y hacer negocio en la Ciudad de Mayagüez. No solamente se ha logrado ese propósito, en los trabajos que se desarrollan hoy en Isla Verde, cómo parte de nuestra Sexta Convención, hemos acordado hacer un “junte” de cuatro corporaciones (todas socias de la NYCHCC), y representadas en este evento, las cuales tienen capital disponible para proyectos en desarrollo en la Ciudad de Mayagüez”, señaló Nick Lugo, presidente de la New York City Hispanic Chamber of Commerce.

El empresario Nick Lugo, nacido en Nueva York (de padres sangermeños), estudió su bachillerato en la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán, su abuela vivió muchos años en el Sector Aquilino Monteverde de Mayagüez y es co-propietario de varios negocios incluyendo Cofresí Travel Agency y Nick Lugo Travel.

“El potencial de esta relación de intercambio comercial y de inversión en “partnership” con el Municipio de Mayagüez y los empresarios de esa ciudad, podría inyectar a esa Ciudad cerca de $120 millones de dólares. Tenemos el dinero para invertir, hay la disponibilidad para hacer negocio inmediatamente, pero dependemos de propuestas serias que incluyan buenos incentivos contributivos y capacidad de repago en proyectos que podamos financiar. Los compañeros socios de la Cámara Hispana de Comercio de la Ciudad de Nueva York quedaron muy bien impresionados con el profesionalismo de la gente de Mayagüez que hicieron las diferentes presentaciones. El haber incluido a universidades como el Recinto Universitario de la UPR (Colegio) y escuelas como CROEM en esa presentación fue un detalle que convenció a los inversionistas, de que esa ciudad es un lugar bueno para invertir”, expresó Nick Lugo.

Cámara Hispana de Comercio de la Ciudad de Nueva York recibirá en Nueva York a funcionarios de Mayagüez

“Como parte de los acuerdos logrados, está el poder recibir en Nueva York a una delegación del Gobierno Municipal de Mayagüez encabezada por su alcalde, José Guillermo Rodríguez junto a un grupo de empresarios, industriales, corredores de bienes raíces, líderes de organizaciones profesionales y educadores. Tenemos la intención de invitar a muchas organizaciones de Nueva York para que juntos a nosotros le demos la ayuda necesaria a Mayagüez y a su alcalde para lograr incentivar la economía de esa gran cuidad en el oeste de Puerto Rico, esto podría ser tan temprano como diciembre próximo. Les puedo adelantar que ya hay personas (empresarios y comerciantes) interesados en propiedades que están a la venta en Mayagüez, de por sí, eso ya es un triunfo”, explicó el presidente de New York City Hispanic Chamber of Commerce-NYCHCC.

Grupo de inversionistas regresan a Mayagüez a finales de enero 2017

“Como se dice en Puerto Rico, “esto es friendo y comiendo”. A parte de la invitación que estamos haciendo a los empresarios de Mayagüez con propiedades a la venta para que viajen a Nueva York, hemos acordado regresar a Mayagüez a finales de enero, precisamente el día de los “Mayagüezanos Ausentes” (como parte de las Fiestas Patronales). En esa ocasión estaremos en otro “partnership” con el Gobierno Municipal de Mayagüez celebrando el “Mayagüez City Hall Showcase Properties”, evento que reunirá a todas los corredores de bienes raíces (realtors) y empresarios de esa ciudad en un solo lugar donde los visitantes tengamos la oportunidad de comprar o rentar edificios, fincas, apartamentos o comercios disponibles solamente en la ciudad de Mayagüez. Esto es algo que por primera vez se hará con la intención de maximizar la visita de personas relacionadas con Mayagüez o alguna que nunca haya tenido la oportunidad de invertir en esa gran ciudad. Contamos con el respaldo y participación de la banca, cooperativas, compañías de seguro, compañías de mudanzas, universidades, escuelas y colegios, de manera que se obtenga toda la información necesaria para lograr la compra-venta de propiedades ese día”, términó diciendo el presidente de la NYC Hispanic Chamber of Commerce, Nick Lugo.