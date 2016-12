Anunciar mi busqueda

Le detallo mi historia :

Por:Patricia Perez Saez

Soy adoptada, me llamo Patricia Perez Saez (apellidos que tenia cuando me adoptaron, lo mas seguro es que sean falsos), naci SUPUESTAMENTE en 1975, en España ya que en lugar de nacimiento pone Instituto Provincial de Puericultura de Madrid antiguamente llamado La Inclusa.

Fui inscrita en la Ciudad sanitaria Provincial Francisco Franco el 27 de febrero del 1976 a las 15H con 3 meses y 27 dias, llevaba una camiseta, pico color rosa, un traje blanco y nana. Pesaba 940 grs y sufria de cardiopatia genetica (lo que no sé si esos datos son cuando naci o cuando llegue al Francisco Franco). Por esa razon he llegado a pensar que puede que haya sido prematura (a lo mejor de un parto gemelar pero no es seguro son solo suposiciones).

Fui dada en adopcion en termino de prohijada en el 1977-1978.

Mi grupo sanguineo es O+ y tengo miopia desde pequeña.

Tengo documentacion y pruebas de ADN en varios laboratorios de España y Estados Unidos.

FOTO