Playa Puerto Nuevo, Vega Baja, Puerto Rico

Saliendo del área metropolitana y como a media hora en carro, llegamos a la salida para la Playa Puerto Nuevo, nuestro destino. Hay dos maneras de llegar a la playa, una rústica y pintoresca (carretera 687 norte) y la otra (carretera 686 norte), se ven fábricas abandonadas y en general, un panorama triste que puede ser el reflejo de la realidad económica en Puerto Rico. Tras caminar por este paisaje triste, al fin encontramos el balneario. Nos sorprendió la poca gente que había allí pero estamos en enero y pocos locales vamos a la playa y además había bandera amarilla, que nos decía que las condiciones del agua no eran buenas para los bañistas. Aparte de esto, fuimos a tomar fotos y conocer el lugar y no nos íbamos a meter al agua, en otro momento sería. Nuestro interés era ver el rompeolas enorme que ha impresionado a muchos cuando las olas del mar chocan y echan espuma por encima y hacia arriba de las rocas. Un verdadero espectáculo.

Esta playa originalmente se llamaba Marbella. Por qué le cambiaron el nombre, no lo sé pero ese nombre es mucho mas elegante que Puerto Nuevo. Bueno, no se lo puedo cambiar pero el pueblo de Vega Baja sí puede. Yo haría campaña para hacerlo. El lugar en sí, es espectacular. La playita es tranquila protegida por una cadena de promontorios volcánicos que sirven para apaciguar la fuerza del Mar Atlántico. Si las amenidades estuvieran en buenas condiciones, entiéndase, gazebos, mesas de picnic, etc., lugar sería un sueño. Pero no es así, el mar ha hecho sus estragos y mucho de lo que existía originalmente, está deteriorado o semi- destruido. Grandes pedazos de madera y lo que habrán sido arboles se encuentran en la orilla, listos para convertirlos en obras de arte por nuestros hábiles artesanos.

Lo mas triste es que, allí se encuentra, lo que aparenta ser un complejo turístico que nunca ha sido usado. Me explico. Hay un edificio grande de dos pisos que está en buenas condiciones, cerrado, con una verja a vuelta redonda. Este edificio aparenta que iba a ser un parador o algo parecido. Nos preguntamos porque Puerto Rico no aprovecha la belleza y el clima que tenemos todo el año y promover estas maravillas al puertorriqueño y al mundo entero. Nos encontramos con Jorge, oriundo de Vega Baja, y el nos contó que esta playa ha desmejorado mucho por el poco mantenimiento. El recordaba que venía a la playa cuando era un niño y que hasta había una carretera que bordeaba toda la costa de Marbella. Nos explicó que el complejo lo construyó el municipio pero que nunca se abrió al público. Tenemos que buscar mas información sobre este asunto.

Tuvimos suerte porque Jorge nos recomendó El Fogón de Marbella, un puesto rodante localizado frente al Malecón de Vega Baja para probar frituras y otras delicias boricuas frente al mar, qué mas se puede pedir? Había bastante gente disfrutando de la brisa del mar y de la picadera. Pedimos instrucciones para regresar por la otra carretera y en el cruce donde se encuentra la carretera 687, encontramos los limbers de Don Pucho, hechos con la pulpa de la fruta . Son paradas obligatorias! Volveremos a Vega Baja para visitar el pueblo y aprender mas sobre Marbella y el complejo turístico.