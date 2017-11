Politiquería de actual administración causa eliminación de licencia de conducir para viajar entre Puerto Rico y Estados Unidos

En el 2012 la administración del Gobernador Fortuño había emitido una nueva licencia de conducir con los requisitos de seguridad de Homeland Security

San Juan, P.R. — El Representante por acumulación, José Enrique “Quiquito” Meléndez, culpó hoy a la actual administración del Partido Popular y a su Gobernador García Padilla de ser los responsables de la eliminación de la licencia local estatal como requisito para poder viajar entre Puerto Rico y los Estados Unidos. El legislador recordó que la pasada administración, en común acuerdo con las agencias federales, había desarrollado una nueva licencia que cumplía con los requisitos establecidos por Homeland Security para que una licencia estatal pudiera servir como identificación oficial a la hora de viajar. La actual administración eliminó el diseno de la misma al tomar el poder del gobierno.

La licencia de conducir establecida a finales del 2012, la cual fue desarrollada en conjunto con las agencias de seguridad federal, era de color violeta claro y tenía de fondo el palacio de Santa Catalina (La Fortaleza), leía “Puerto Rico, USA” y tenía una estrella dorada. En aquel entonces el Secretario del DTOP, Hernández Gregorat, afirmó que tanto la frase como la estrella dorada fueron requisitos del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security). La estrella dorada certificaba que los estados estaban en cumplimiento con las disposiciones de “Real ID Act” del 2005, ley federal que busca crear identificaciones seguras y uniformes a traves de los Estados Unidos.

Adicional, las licencias emitidas tenían un holograma similar al de los pasaportes que les permitía a los empleados de los puertos y aeropuertos determinar con mayor precisión si esta es una identificación falsa. Con la emisión de esas nuevas licencias de conducir, el país entraba a la “penúltima fase” de cumplimiento del “Real ID Act”, ya que el Gobierno federal le había dado el visto bueno al DTOP para acceder a la base de datos de la Administración de Seguro Social al momento de emitir las licencias de conducir.

“Si hoy estamos recibiendo la impactante noticia de que los puertorriqueños no podremos viajar más utilizando nuestra licencia de conducir, esto es debido a las directrices del Gobernador García Padilla y a los líderes de su partido quienes en común acuerdo eliminaron la licencia que en el 2012 se implanto bajo las regulaciones de Homeland Security. Este es otro ejemplo del “me vale” del Partido Popular. Por acciones separatistas y politiqueras eliminaron la licencia que aprobó en el pasado Homeland Security, sin pensar en las consecuencias futuras a nuestros ciudadanos. Tanto García Padilla como su ex Secretario de Estado David Bernier demustran como no es de interes los beneficios que los puertorriqueños reciben como parte de la union con los Estados Unidos, y hoy recibimos la lamentable noticia que el viajar entre Puerto Rico y los Estados sera de manera mas restringida”.

El representante emplazó al Gobierno actual a que comience de inmediato un proceso junto con el Departamento de Homeland Security para que se implanten nuevamente las licencias que se desarrollaron a finales del 2012 y los ciudadanos puedan continuar beneficiándose del poder viajar con su licencia de conducir.