(CNN) – El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este viernes que su gobierno no expulsará a diplomáticos estadounidenses en respuesta a las sanciones que Washington anunció el jueves, según la agencia de noticias RIA. “No crearemos problemas con diplomáticos estadounidenses. No mandaremos a nadie lejos”, dijo Putin. No obstante, el gobernante ruso se reservó el derecho de responder a las […]

Leer más ›